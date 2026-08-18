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Преподавателя с Камчатки оштрафовали на 480 тысяч по делу об оправдании терроризма

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор жительнице Камчатки по делу о публичных призывах в интернете к терроризму и экстремизму и оправдании терроризма.

"По ч.2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ ей назначено наказание в виде штрафа в размере 480 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Камчатскому краю во вторник.

Также осужденной в течение трех лет запрещено делать публикации в интернете.

По данным ФСБ, фигурантка 1972 г.р. - преподаватель одного из учреждений образования региона. Преступление она совершила в марте 2024 года. В сообществе в иностранном мессенджере она разместила аудиосообщения, в которых содержатся оправдание теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и призывы к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти.

Приговор вступил в силу.

ФСБ УК РФ Камчатка Крокус Сити Холл
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