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В Коломне обломки БПЛА повредили окна в нескольких квартирах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Коломне обломки сбитого БПЛА повредили остекление нескольких квартир и несколько автомобилей, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

"Сегодня утром в Коломне силами ПВО был уничтожен беспилотник. В результате падения его обломков произошло возгорание торговых павильонов. Также повреждены шесть автомобилей на парковке, остекление торгового комплекса и нескольких квартир в близлежащих домах", - написал Гречищев в мессенджере.

Пожары быстро потушили. По данным Гречищева, один мужчина получил незначительный порез ноги осколком стекла, медицинская помощь ему не потребовалась.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты экстренных служб. Территория временно перекрыта для транспорта и пешеходов. Специалисты фиксируют причиненный ущерб.

Как сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ночью и утром над территорией региона было сбито более 150 БПЛА. По его данным, в Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус", повреждения получили здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади. Губернатор также сообщал о троих пострадавших в разных округах региона.

Андрей Воробьев Глобус Коломна Александр Гречищев Подмосковье
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