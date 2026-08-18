Более 80 БПЛА уничтожены за ночь над Ростовской областью

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В семи областях Ростовской области за ночь были сбиты более 80 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь во вторник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА в 7 районах области: Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.