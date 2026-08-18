Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,75% в рамках коррекции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие четыре торговых сессии на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины и нестабильной динамики мировых цен на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2108,87 пункта (+0,75%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,8%.

Подорожали акции "Русала" (+1,8%), "Полюса" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1%), МКПАО "ВК" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "ФосАгро" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%) и Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции ВТБ (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%).

Небольшое снижение годовой инфляции в РФ в июле - до 5,98% с 6,02% по итогам июня - обусловлено эффектом переноса индексации коммунальных тарифов, констатировал Банк России. "Существенное влияние на годовой индекс потребительских цен оказал перенос индексации коммунальных тарифов в 2026 г. с июля на октябрь (в 2025 г. тарифы были проиндексированы в июле), из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляция в России", опубликованном в понедельник.

Это снизило годовую инфляцию на 0,77 процентного пункта по сравнению с июньской, отметил ЦБ. Вместе с тем, это "техническое снижение" было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен по другим товарам и услугам, в первую очередь по нефтепродуктам, овощам и фруктам, а также мясопродуктам, обращает внимание регулятор. "Ожидается, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре", - пишет ЦБ.

Наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло удорожание бензина и дизеля, но вместе с тем начали проявляться и косвенные эффекты топливного шока - через перенос возросших транспортных издержек он начал транслироваться в цены широкого круга товаров и услуг, сказано в комментарии. Дополнительным фактором ускорения показателей устойчивой инфляции стало ослабление валютного курса в июне-июле после укрепления в апреле-мае, отмечает Банк России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном, что отрицательно скажется на ценах на нефть. "Цены на нефть будут и дальше падать, но только в случае, если мы не решим пойти на более радикальные меры, нежели это было до сих пор", - сказал он про иранский кризис, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом Трамп вновь выразил мнение, что Иран в настоящее время испытывает большие сложности и поэтому Тегерану следовало бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам с США.

Кроме того, президент США заявил, что по-прежнему положительно относится к идее, предусматривающей провозглашение Ормузского пролива территорией Соединенных Штатов. "Думаю, это отличная идея", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп в очередной раз выразил мнение, что США де-факто контролируют пролив. По его словам, этот контроль обеспечивает проводимая американскими ВМС морская блокада Ирана. "Мы контролируем пролив через нашу блокаду (...). Блокада - очень эффективная", - заявил президент США.

Ранее в августе Трамп заявил, что может объявить Ормузский пролив "территорией США". Власти США в последние месяцы регулярно заявляют о контроле над этим стратегически важным проливом. Иранская сторона, в свою очередь, периодически опровергает эти утверждения.

Мировые цены на нефть 18 августа утром продолжают повышаться после умеренного роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,75%, до $91,55 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,89%, до $85,25 за баррель.

Американские фондовые индексы в понедельник снизились, в том числе из-за повышения нефтяных цен на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также ждут квартальной отчетности крупных розничных компаний - Walmart и Home Depot, которые могут дать представление о потребительских расходах в США. Они будут опубликованы позднее на этой неделе.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,32%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 18 августа.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Гонконга, материкового Китая и Японии снижаются на 0,5-1,8%, и лишь индекс Австралии демонстрирует околонулевую динамику.