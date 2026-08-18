В Брянской области в результате атак БПЛА пострадали трое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаках БПЛА на регион, три человека пострадали.

"В результате атаки дронов в Погарском районе ранения получили житель поселка Запесочье и житель поселка Первомайский. Пострадавшим оказана медицинская помощь, - написал он в мессенджере. - В селе Чуровичи Климовского района в результате атаки беспилотника также ранен местный житель. Он госпитализирован".

За сутки в небе над Брянской областью уничтожено 278 вражеских БПЛА самолетного типа.