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Пять человек пострадали в результате ударов ВСУ по ЛНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд город и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов ранены пятеро мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадали 38-летний и 58-летний мужчины. Еще один удар нанесен по машине в Троицком муниципальном округе, ранен водитель", - написал Пасечник в своем канале в Максе.

Глава ЛНР отметил, что в Сватово зафиксировано несколько случаев прицельных атак БПЛА ВСУ по людям. "Неонацисты ударили по двум велосипедистам. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждение", - добавил Пасечник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник
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