В ЛНР в результате удара по автомобилю погибли трое коммунальщиков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Луганской Народной Республике в результате последних атак погибли три человека, еще десять ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Рубежном удар был нанесен по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепло". Три сотрудника погибли на месте, еще двое были ранены.

Еще один удар был нанесен по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Там ранены три работника.

В Луганске под удары попали кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станция техобслуживания автомобилей. Ранены два сотрудника станции техобслуживания. В результате удара по частному сектору пострадавших нет.

В Лисичанске БПЛА нанесли несколько ударов по жилым домам, ранены две женщины.

"В Старобельском муниципальном округе атакован гражданский грузовик, ранен водитель", - сообщил глава ЛНР.