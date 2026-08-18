В Кремле журналистам напомнили о серьезности подготовки к визитам Уиткоффа и и Кушнера

Речь не идет "о приезде родственников откуда-то из Калуги в Москву", отметил помощник президента Ушаков

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пока в Кремле нет конкретики по приезду в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщил ИС "Вести" помощник президента Юрий Ушаков.

"Вы задаете столько вопросов об этой поездке, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то из Калуги в Москву. Понимаете, это же серьезная международная встреча, она требует подготовки, согласования. Так что будет она вырисовываться - мы об этом заявим, - сказал Ушаков. - Пока ничего".

Так он ответил на вопрос Павла Зарубина о том, когда можно ожидать визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.