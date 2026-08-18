Бастрыкин поручил активизировать возмещение ущерба от преступлений в реализации нацпроектов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным активизировать работу по возмещению ущерба, причиненного бюджету государства от преступлений в сфере реализации нацпроектов, сообщил СКР после проведенного Бастрыкиным совещания по вопросам расследования таких преступлений.

Бастрыкин потребовал активизировать работу по возмещению ущерба, причиненного бюджету государства. Отдельно он обратил внимание на важность постоянного мониторинга медиапространства и реагирования на обращения граждан в рассматриваемой сфере".

Председатель СКР заявил, что деньги, выделенные на реализацию национальных проектов, должны расходоваться по назначению.

Он подчеркнул, что с учетом высокой латентности правонарушений, посягающих на целевые субсидии, следует усилить взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В 2026 году в суды направлено 686 уголовных дел рассматриваемой категории, большая часть которых - о мошенничестве. Перед судом предстали 793 человека.