Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки локализации автоэлектроники

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует ввести балльную систему оценки уровня локализации ключевых элементов автомобильной электроники, включая навигационное оборудование, модули "ГЛОНАСС"/GPS, электронные датчики и алкозамки, а также необходимое для них ПО.

Это следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, который опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Поправки министерства, как предполагается, дополнят 719-е постановление правительства, в котором расписаны баллы за локализацию производства и технологических операций в России для целого ряда отраслей, включая автопром, под который это постановление в основном и разрабатывалось.

В частности, предусматривается перенос всех электронных блоков управления и приборов, ранее перечисленных в постановлении как "продукция автомобилестроения", в раздел "продукция радиоэлектроники", который вместе с этим дополнится и новыми позициями (электронные датчики, алкозамки, тяжелая навигационная аппаратура "ГЛОНАСС"). Согласно материалам к проекту, это позволит производителям автоэлектроники подтверждать локализацию именно по правилам радиоэлектроники и, таким образом, претендовать на меры господдержки для радиоэлектронной промышленности (постановления № 878, № 109, № 1252).

Минпромторг в пояснительной записке отмечает, что одной из причин для изменений стал резкий рост курса валют в 2021-2023 годах и проблемы с поставками комплектующих, из-за которых доля иностранных компонентов в цене российских изделий превысила 50% и перестала быть прогнозируемой. Вместе с этим регулятор подчеркивает необходимость глубокой локализации для обеспечения технологического суверенитета.

Для признания автоэлектроники российской ее производители должны будут набирать не менее 140 баллов, что предполагает обязательное наличие прав на конструкторскую документацию и ПО, а также обязательное подтверждение локализации проектирования (схемотехника, топология печатных плат, встроенное ПО) и выполнения в России технологической операции по поверхностному монтажу чип-компонентов.

Дополнительные баллы будут начисляться за установку ПО, сборку (корпусирование), функциональное тестирование, а также за применение российских компонентов (микросхемы, печатные платы, соединители и др.). При этом с 1 июня 2027 года вводится обязательная регистрация встроенного ПО в едином реестре российских программ или в реестре программ стран ЕАЭС (за исключением России), либо - в перечне программ для собственных нужд.

Пороговые значения суммарных баллов для большинства электронных блоков управления поэтапно повышаются: с 205 баллов в 2026-2027 годах до 245 баллов - с 2028 года. Для электронных датчиков установлен дифференцированный подход. В зависимости от технологической сложности предусмотрены базовый (140 баллов) и повышенный уровни требований. Производители, выполняющие только базовый уровень, получат пониженное количество баллов: до 2028 года - только 50% от максимально возможного норматива, до 2030 года - 25%, до 2032 года - 15%. С 2032 года баллы за базовый уровень начисляться не будут.

Кроме того, уточняется круг субъектов, которые имеют право владеть правами на документацию и ПО. Помимо юрлиц владеть этими правами смогут индивидуальные предприниматели и граждане России с российским резидентством.

Минпромторг в материалах к проекту перечисляет российских производителей автоэлектроники, на которых направлены регуляторные нововведения. Упоминаются, в частности, ассоциация "Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики", ООО "НПП "Итэлма", ООО "Новые решения драйва", ООО "Форт-Телеком", АО "СОАТЭ", ООО "Навтелеком", ООО "Сантэл-Навигация", АО "ПО "Муроммашзавод", ООО "КОАГЕНТ Рус", ООО "НПК БИС", АО "Автоэлектроника", АО "Счетмаш", ООО "ГЛОНАССДВ", ООО "СЦ ТТМ", ООО "Исинтел Технологии", ООО "НПО "Техноком", АО "Лазерные системы", АО "Концерн КЭМЗ", ООО "КСБ", АО "Рикор Электроникс", АО "ЭЛАРА".

Общественное обсуждение подготовленного Минпромторгом проекта продлится до 2 сентября.