Сотрудники ЗАЭС были в числе пострадавших от удара по Энергодару во вторник

Один атомщик погиб, заявили представители станции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Запорожской АЭС были в числе пострадавших от удара БПЛА по Энергодару во вторник утром, один атомщик погиб, сообщается в канале ЗАЭС в Max.

"В результате атаки пострадали 17 человек. Большинство из них - сотрудники Запорожской АЭС. Один атомщик погиб. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По словам представителей станции, сотрудники ЗАЭС в момент удара ожидали автобус, который должен был доставить их на рабочую смену.

"Целенаправленная атака на персонал ЗАЭС - это удар по людям, которые отвечают за ядерную безопасность. От их работы зависит безопасность станции, Энергодара и огромной территории вокруг нее (...). Атомщики не должны становиться мишенью. Ни при каких обстоятельствах", - подчеркнули представители станции.

Как сообщалось, утром во вторник украинский БПЛА ударил по территории возле остановки общественного транспорта в Энергодаре, на которой люди дожидались автобуса.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов со стороны ВСУ с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").