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Гросси призвал военных немедленно прекратить атаки на ЗАЭС и ее персонал

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после сообщений об ударе по автобусной остановке в Энергодаре, где находились сотрудники Запорожской АЭС, осудил подобные действия, назвав их недопустимыми.

"Гросси официально призывает военных командиров, ответственных за эти действия, а также - за иные действия, которые нацелены на атомные электростанции и/или их персонал, незамедлительно прекратить подобные операции", - сообщило МАГАТЭ в соцсети Х.

Агентство проинформировали об ударе беспилотником по автобусной остановке, в результате которого пострадали, в частности, сотрудники ЗАЭС. Кроме того, по его словам, МАГАТЭ получило информацию об атаках на промышленную зону ЗАЭС.

"Сообщений об ущербе ядерной безопасности не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что в Энергодаре БПЛА ударил по остановке, на которой сотрудники станции ждали автобус перед началом рабочей смены. Среди пострадавших были атомщики, один из них погиб.

"Росатом" намерен доносить факты атак на Энергодар и ЗАЭС до мирового сообщества, заявил ИС "Вести" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы будем стучаться во все двери и в международных организациях говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы", - сказал он.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Алексей Лихачев Запорожская АЭС МАГАТЭ ЗАЭС Рафаэль Гросси Росатом Энергодар
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