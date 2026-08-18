МИД РФ расценил заявления посла США в Токио о Курилах как поощрение "японского реваншизма"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Заявления посла США о принадлежности Южных Курил поощряют "японский реваншизм", суверенитет России над островами не подлежит сомнению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобными заявлениями американский дипломат по сути лишь поощряет японский реваншизм и ревизионизм, которые, к слову, вызывают растущее беспокойство практически у всех соседей Японии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

Представителя МИД попросили прокомментировать заявление американского посла в Токио Джорджа Гласса о том, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над островами, которые ранее посетил президент России Владимир Путин.

Захарова в связи с этим заявила: "Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат".

"Хотели бы вновь подчеркнуть, что Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав, в том числе США, и Уставом ООН", - добавила Захарова.

Путин посетил остров Итуруп ранее в августе. Официальный Токио выразил России протест в этой связи. В свою очередь, посол Японии был вызван в МИД РФ, где 18 августа ему был заявлен протест по поводу действий японского руководства.