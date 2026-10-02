Сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в Кабардино-Балкарии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб в результате нападения заключенного в поезде "Владикавказ - Адлер" в Кабардино-Балкарии, информация СМИ о бунте осужденных не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Один из этапируемых заключенных напал на сотрудника конвоя, причинив ему смертельные ранения. Информация о захвате заключенными заложников не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пострадавших среди гражданских лиц нет.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием ФСИН по этому поводу.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в поезде "Владикавказ - Адлер" в КБР произошел бунт заключенных, один сотрудник ФСИН погиб, трое ранены.