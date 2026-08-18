Минэкономразвития хочет отменить электронную путевку для туров по России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому туроператорам по внутреннему и въездному туризму не нужно вносить данные о турах в ГИС "Электронная путевка", соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов.

Сейчас туроператорам по внутреннему туризму необходимо вносить в систему сведения по каждому договору.

Согласно законопроекту, единая информационная система электронных путевок предназначена для "обеспечения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, достоверными сведениями, содержащимися в договоре о реализации туристского продукта, и иными сведениями, подлежащими представлению туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, в единую информационную систему электронных путевок, а также для обеспечения соответствующими сведениями заказчика, потребителей туристского продукта в сфере выездного туризма".

Соответственно, изменения коснутся только внутреннего и въездного туризма, а для зарубежных поездок все требования останутся без изменений.

1 сентября заканчивается отсрочка применения требований, связанных с передачей сведений в ГИС "Электронная путевка" с учетом изменившегося определения туристического продукта. Это означает, что туроператоры внутреннего и въездного туризма будут обязаны передавать в систему значительно больший объем сведений, чем требуется сегодня, а административная нагрузка на бизнес существенно возрастет.

В июле президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что туроператорам по внутреннему и въездному туризму планируют отменить требование об обязательной передаче данных в ГИС "Электронная путевка".