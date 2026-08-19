Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки 52 БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении ночной атаки БПЛАна регион.

"Ночью силы Минобороны, Росгвардии и бойцы отряда "Барс НН" отразили атаку 52 БПЛА на Нижегородскую область. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Из-за обломков БПЛА были повреждены два частных дома, надворные постройки и автомобили, а также остекление многоквартирного дома. Информация о нанесенном ущербе уточняется. На месте работают оперативные службы.