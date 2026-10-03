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Многоквартирные дома повреждены в Калуге после атаки БПЛА, есть пострадавшие

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Калуга минувшей ночью подвергась атаке БПЛА, повреждены многоквартирные дома, несколько человек пострадали, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"В результате атаки БПЛА в Калуге получили повреждения многоквартирные дома. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, есть пострадавшие", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что за ночь над регионом было уничтожено 13 беспилотников.

Калуга БПЛА многоквартирные дома пострадавшие
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