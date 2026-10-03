ФСИН подтвердил гибель конвоира из-за нападения заключенного в поезде в КБР

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Заключенный нанес смертельные ранения конвоиру в поезде "Владикавказ - Адлер" в Кабардино-Балкарии, ранил трех его коллег и был ликвидирован, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"При конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием. В результате нападения один сотрудник погиб, еще трое ранены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН в пятницу.

В ведомстве добавили, что "в ходе проведения операции нападавший ликвидирован силами сотрудников караула".

"Среди гражданского населения пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка", - заявили в пресс-бюро.

Там уточнили, что "в данный момент обстановка контролируемая и управляемая, информация о бунте в поезде не соответствует действительности".

Ранее "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах, что сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в поезде "Владикавказ - Адлер" в КБР, который был ликвидирован.

"Один из этапируемых заключенных напал на сотрудника конвоя, причинив ему смертельные ранения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что напавший на конвоира "осужденный ликвидирован", отметив, что пострадавших среди гражданских лиц нет.