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Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта муки на 13%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле экспортировала пшеничной и ржано-пшеничной муки на сумму более $96 млн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 1%, почти до 287 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В число основных покупателей вошли Китай (более $24 млн), Туркмения (более $14 млн), Афганистан (около $8,5 млн), Монголия (около $6,5 млн), Белоруссия (около $5,7 млн).

Основным фактором, повлиявшим на рост общего экспорта, стало увеличение поставок муки в Китай. "Если за семь месяцев 2025 года Россия ввезла в эту страну 33 тыс. тонн на сумму чуть более $11 млн, то за тот же период 2026 года - 69 тыс. тонн на сумму более $24 млн. Таким образом, оба показателя увеличились более чем в два раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, экспорт в Афганистан вырос в 1,8 раза в натуральном выражении и в 1,9 раза - в стоимостном.

Всего в 2026 году РФ экспортирует муку в более чем 70 стран мира.

Агроэкспорт
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