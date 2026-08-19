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Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 453 беспилотников

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 вторника по Москве до 08:00 утра дежурные силы ПВО нейтрализовали 453 БПЛА самолетного типа.

Беспилотники были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией и Черным морем.

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