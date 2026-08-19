Военные РФ поразили сухогруз в море и резервуар с ГСМ в порту Черноморска

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли новые удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"Вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения",- говорится в сообщении ведомства.

"19 августа в порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.