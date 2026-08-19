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В Донецке из-за атаки БПЛА погиб человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Донецке в результате ночной атаки БПЛА погиб человек, еще четверо пострадали, сообщил через пресс-службу мэр города Алексей Кулемзин.

"В Калининском районе разрушены два торговых павильона, гараж и три транспортных средства, а также повреждено остекление многоквартирного дома. При атаке пострадали мужчины 1965 г.р., 2000 г.р. и девушка 2006 г.р.", - говорится в сообщении.

В соседнем "Кировском районе погибла женщина 1964 г.р. и пострадала женщина 1978 г.р".

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2026 года Военная операция на Украине
Алексей Кулемзин Донецк
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