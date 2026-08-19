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Медведица напала на рыбака в Кузбассе, мужчина госпитализирован

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Медведица напала на мужчину, рыбачившего в районе Междуреченска Кемеровской области, он получил травмы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь кузбасского клинического центра медицины катастроф (ККЦМК) Антон Дужик в среду.

По словам Дужика, мужчина возвращался с рыбалки, когда на него напал хищник.

"Он смог отбиться и самостоятельно добрался до стоянки "Снежный барс". Туда были вызваны спасатели и наш вертолет санавиации, на котором пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Санитарную эвакуацию провел заместитель директора ККЦМК по медицинской части Евгений Юркин", - сказал Дужик.

Он также отметил, что мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как в свою очередь сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Междуреченска, медведица ушла в лес, ее отстрела не проводилось.

"Это глухая тайга, у наших спасателей и охотников нет полномочий идти в лес и стрелять зверя. Просим быть всех туристов максимально осторожными", - сказал собеседник агентства.

Кузбасс медведица рыбак
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