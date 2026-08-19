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В МИД РФ заявили, что проходы через все морские артерии должны быть свободными

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона исходит из того, что проход через Ормузский пролив должен быть бесплатным, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Естественно, Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. И мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива, и естественно мы не можем сейчас вдаваться и определять какие-то детали, но тем не менее рассчитываем, что ситуация должна вернуться, когда любое коммерческое судоходство через этот пролив будет возможно для всех без каких-либо ограничений", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

МИД РФ Ормузский пролив Георгий Борисенко
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