CBS узнал, что соглашение Ирана и Омана не предусматривает плату за проход Ормуза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Инициатива по организации судоходства в Ормузском проливе, которую сейчас обсуждают Иран и Оман, не подразумевает сбор платы с судов, использующих этот транспортный коридор, сообщает в среду CBS со ссылкой на источники.

"Источники объяснили CBS, что обсуждаемое сейчас ирано-оманское предложение по открытию Ормузского пролива не включает в себя пошлины или сервисные сборы за проход этого водного пути", - информирует телеканал.

Собеседники CBS отметили, что согласно предложению, суда, входящие в пролив, будут двигаться по маршруту вблизи Ирана, при координации с органами иранской государственной власти. При движении в обратную сторону, из пролива, будут использовать самый близкий к Оману маршрут, координируясь с Маскатом.

Вместе с тем, подчеркнули источники, если Тегеран и Маскат смогут договориться, Иран и США вернутся за стол переговоров с соблюдением условий июньского меморандума о взаимопонимании.

О заключении временного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом может быть объявлено уже в среду, 5 августа, сообщал Axios со ссылкой на осведомленные источники. В свою очередь Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News объявил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".