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Через Ормузский пролив не будут пускать суда стран и компаний, использующих активы Ирана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Страны и компании, которые получат средства из замороженных иранских активов, более не будут иметь возможность свободного прохода через Ормузский пролив, сообщил представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия". Его слова приводит телеграм-канал Корпуса стражей Исламской революции.

"Любая компания и любая страна, которая получит какие-либо суммы из иранских активов, не получит разрешения на проход через пролив", - сказал он.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что урон судам, которые в ходе военных действий пострадали при прохождении Ормузского пролива, будет возмещен за счет замороженных активов Ирана.

"Мы заявляем всем компаниям и странам, которые примут предложение Трампа и воспользуются замороженными активами Ирана под этим предлогом: отныне вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят ни одному из их судов проходить через Ормузский пролив", - подчеркнул представитель штаба.

Хроника 28 февраля – 28 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив Хатам аль-Анбия КСИР
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