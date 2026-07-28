Через Ормузский пролив не будут пускать суда стран и компаний, использующих активы Ирана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Страны и компании, которые получат средства из замороженных иранских активов, более не будут иметь возможность свободного прохода через Ормузский пролив, сообщил представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия". Его слова приводит телеграм-канал Корпуса стражей Исламской революции.

"Любая компания и любая страна, которая получит какие-либо суммы из иранских активов, не получит разрешения на проход через пролив", - сказал он.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что урон судам, которые в ходе военных действий пострадали при прохождении Ормузского пролива, будет возмещен за счет замороженных активов Ирана.

"Мы заявляем всем компаниям и странам, которые примут предложение Трампа и воспользуются замороженными активами Ирана под этим предлогом: отныне вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят ни одному из их судов проходить через Ормузский пролив", - подчеркнул представитель штаба.