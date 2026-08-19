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Президент России пообещал дополнительную поддержку бюджетам регионов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Регионы к концу 2026 года ожидают увеличения бюджетных расходов, им будет оказана поддержка - будет перенесен срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин в среду на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд рублей, почти как год назад", - сказал он.

"Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты - перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года", - продолжил Путин.

За счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 млрд рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития, сообщил он.

Владимир Путин
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