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Мишустин ждет от новой Думы переноса сроков погашения регионами бюджетных кредитов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что новый созыв Госдумы одобрит перенос сроков погашения регионами бюджетных кредитов на 2031-2033 годы.

"Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-2029 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-2033 годы. Рассчитываем, что новый состав Государственной Думы поддержит такую инициативу", - сказал он на заседании правительства.

Президент Владимир Путин 19 августа сообщил, что регионы к концу 2026 года ожидают увеличения бюджетных расходов, им будет оказана поддержка - будет перенесен срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.

"Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд рублей, почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты - перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года", - сказал он.

За счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 млрд рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития, добавил президент.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что хорошим подспорьем в решении задачи повышения устойчивости региональных финансов будет реализация поручения президента о переносе сроков погашения 1/3 задолженности по бюджетным кредитам с 2027- 2029 годов на 2031-2033 годы.

Соответствующий законопроект будет внесен осенью в составе бюджетного пакета. Это позволит высвободить на предстоящую трехлетку в бюджетах регионов почти 300 млрд рублей.

Министр также сообщил, что для субъектов Федерации будут дополнительно расширены возможности списания 2/3 задолженности с направлением высвобождаемых средств на вопросы, связанные с решением задач по специальной военной операции.

Ранее поправками в Бюджетный кодекс, принятыми в 2026 году, было перенесено погашение части задолженности регионов по бюджетным кредитам, которое приходится на 2026 год, на 2030 год.

Михаил Мишустин Антон Силуанов Владимир Путин Госдума
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