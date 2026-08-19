Помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложены Азербайджану

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Генеральному консульству Азербайджана в Петербурге направлено предложение занять помещения генконсульства Румынии, прекратившего работу месяц назад, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис" Владимир Запевалов.

Румынское представительство располагалось в доме 4 по Гороховой улице.

"Мы уже предложили им помещения бывшего консульства Румынии, вчера подписал официальное письмо", - сказал Запевалов.

В случае положительного ответа помещения на Гороховой будут отремонтированы, после чего переданы азербайджанской стороне.

По словам Запевалова, азербайджанская сторона ранее подавала заявку на новое размещение в Петербурге, ей было предложено здание бывшего генконсульства Болгарии в Саперном переулке, однако оно не подошло по площади.

Сейчас генконсульство Азербайджана располагается на 2-й Советской улице.

25 июня Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата и дала румынской стороне 30 дней на сворачивание работы генконсульства. Это был ответ на аналогичные решения МИД Румынии в отношении генконсульства и генконсула России в Констанце. Румынские дипломаты сняли флаги и табличку и покинули здание на Гороховой улице 24 июля.

ГУП "Инпредсервис" обеспечивает обслуживание консульских учреждений и иностранных представителей, аккредитованных в Петербурге.