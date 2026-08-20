Рекорд дождя для 19 августа побит в Петербурге

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почти 40% от месячной нормы осадков зафиксировала центральная метеостанция Петербурга в среду, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"За сутки выпало 33,7 мм дождя. Это 39% от месячной нормы августа. И это самые сильные осадки для 19 августа за всю историю города", - написал синоптик в соцсети.

Предыдущий максимум был отмечен в 1961 году, когда выпало 19,7 мм дождя, добавил Колесов.

Он уточнил, что количество осадков по городу распределилось неравномерно. В отдельных районах выпало до 60 мм.

В Ленинградской области максимальные осадки отмечены в Шлиссельбурге (75 мм), Киришах (66 мм), Воейково (63 мм) и Сосново (52 мм). Меньше всего - в Выборге (9 мм) и Кингисеппе (8 мм).

Колесов добавил, что в четверг и пятницу в регионе ожидаются кратковременные дожди. Более сильные осадки вероятны в выходные.

"Циклон (который в выходные пройдет через Ленобласть - ИФ) очень похож на вчерашний, с большим количеством осадков и достаточно активный, тоже поднимается к нам с юго-запада. (...) На сегодняшнее утро перспектива того, что основная часть осадков достанется нашим западным соседям, преобладает. Хотя и у нас будет много дождя", - сообщил Колесов.

Про этом на следующей неделе установится антициклон, благодаря которому вероятна хорошая погода, добавил синоптик.