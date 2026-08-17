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Рэпер Канье Уэст в октябре выступит в Петербурге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Концерты американского рэпера Канье Уэста пройдут на "Газпром Арене" в Петербурге в октябре, сообщается в соцсетях стадиона в понедельник.

"Канье Уэст даст в Петербурге два эксклюзивных концерта 10 и 11 октября в рамках мирового тура", - говорится в публикации.

В ней отмечается, что этот артист выступит в России впервые.

Канье Уэст (с 2025 года - Йе) - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми". В дискографии артиста - более десяти студийных альбомов.

Канье Уэст Петербург Газпром Арена
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