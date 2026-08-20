Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко принял в Москве посла Израиля Одеда Йосефа по его просьбе, сообщает МИД.

Они обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке, где сохраняется напряженность.

"Также затрагивались некоторые вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к празднованию в октябре 35-летия полноформатного восстановления дипломатических отношений между двумя государствами", - добавили на Смоленской площади.