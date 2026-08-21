Послу Израиля разъяснены принципиальные подходы Москвы к урегулированию на Украине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил с израильским послом Одедом Йосефом ситуацию на Украине сообщили на Смоленской площади. Встреча состоялась по инициативе израильского дипломата.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации вокруг кризиса на Украине. В этом контексте главе израильской дипмиссии были подробно разъяснены принципиальные подходы России к урегулированию конфликта с акцентом на необходимость устранения его первопричин", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам российской политики в Средней Азии и Закавказье.