Поиск

Работу дизельных генераторов ЗАЭС оптимизируют для уменьшения потребления топлива

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Персонал Запорожской АЭС оптимизирует работу дизельных генераторов для уменьшения потребления топлива, поставки его на станцию затруднены, сообщил в эфире телеканала "НТВ" директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"На данный момент персонал выполняет мероприятия по оптимизации работы дизельных генераторов с целью уменьшения потребления дизельного топлива. Напомню, что последние уже два, практически три месяца противник всячески максимально затрудняет доставку любых грузов, любых товарно-материальных ценностей, в том числе дизельного топлива, на территорию Запорожской АЭС, поэтому запасы дизельного топлива у нас, к сожалению, не увеличиваются", - сказал Черничук.

Как сообщалось, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в четверг - линия снабжения станции "Ферросплавная-1" отключена действием автоматики в связи с повреждением линии. Нужды станции обеспечиваются за счет дизельных генераторов.

По словам директора, с каждым эпизодом потери внешнего электроснабжения запасы дизельного топлива на станции уменьшаются. Нынешний блэкаут стал 26-м по счету.

"Причина и возможное место повреждения линии нам пока не известно, специалисты наши обследуют линию, мы ищем место повреждения. По словам украинской стороны, их специалисты также занимаются этой работой, ищут место повреждения", - добавил Черничук.

Директор отметил, что автоматика станции отработала без замечаний, оборудование включилось в работу. Все параметры безопасности на площадке находятся под контролем.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах этого не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Юрий Черничук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Использование биометрии на границе позволило не впустить в Россию 70 тысяч иностранцев

 Использование биометрии на границе позволило не впустить в Россию 70 тысяч иностранцев

Песков на вопрос о возможной встрече Путина с Канье Уэстом ответил, что это не тема Кремля

Песков заявил об отсутствии в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию из-за позиции Киева

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

 Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

 Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

Массированная атака БПЛА нарушила работу промкластера Татарстана, есть пострадавшие

ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибла женщина

Задержан крымчанин, передавший Киеву сведения об объектах пограничников на полуострове

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве и Киевской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3536 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11280 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов