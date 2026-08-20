Работу дизельных генераторов ЗАЭС оптимизируют для уменьшения потребления топлива

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Персонал Запорожской АЭС оптимизирует работу дизельных генераторов для уменьшения потребления топлива, поставки его на станцию затруднены, сообщил в эфире телеканала "НТВ" директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"На данный момент персонал выполняет мероприятия по оптимизации работы дизельных генераторов с целью уменьшения потребления дизельного топлива. Напомню, что последние уже два, практически три месяца противник всячески максимально затрудняет доставку любых грузов, любых товарно-материальных ценностей, в том числе дизельного топлива, на территорию Запорожской АЭС, поэтому запасы дизельного топлива у нас, к сожалению, не увеличиваются", - сказал Черничук.

Как сообщалось, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в четверг - линия снабжения станции "Ферросплавная-1" отключена действием автоматики в связи с повреждением линии. Нужды станции обеспечиваются за счет дизельных генераторов.

По словам директора, с каждым эпизодом потери внешнего электроснабжения запасы дизельного топлива на станции уменьшаются. Нынешний блэкаут стал 26-м по счету.

"Причина и возможное место повреждения линии нам пока не известно, специалисты наши обследуют линию, мы ищем место повреждения. По словам украинской стороны, их специалисты также занимаются этой работой, ищут место повреждения", - добавил Черничук.

Директор отметил, что автоматика станции отработала без замечаний, оборудование включилось в работу. Все параметры безопасности на площадке находятся под контролем.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах этого не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").