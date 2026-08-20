Из Белгорода в Москву перевезут подростка с осколком в сердце

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Раненого подростка из Волоконовского округа Белгородской области перевезут лечиться из Белгорода в Москву, сообщило правительство региона.

"Подросток из Волоконовского округа, которому один из осколков попал в сердце, после проведения консультаций со специалистами федеральных медицинских центров отправлен сегодня для дальнейшего лечения в детский научно-клинический центр имени Рошаля", - говорится в сообщении.

По данным областного Минздрава, в больницах региона продолжают лечение 108 пациентов, получивших ранения из-за атак Одиннадцать из них, в том числе один ребенок, остаются в тяжелом состоянии в реанимации.