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В Белгородском округе при взрыве дрона погиб мужчина

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В селе Никольское Белгородского округа при взрыве дрона на месте погиб мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

В том же селе от ударов еще нескольких FPV-дронов повреждения получили три единицы техники.

В селе Долгое Валуйского округа от атаки FPV-дрона разбиты окна, посечены крыша и стена хозпостройки. В городе Валуйки дрон сдетонировал о дорожное полотно - осколками посекло машину.

В селе Смородино Грайворонского округа частный дом подвергся атаке FPV-дрона, там пробита крыша и разбиты окна. В селе Глотово от ударов дронов в двух частных домах повреждены остекление, кровли и фасады, еще одно домовладение сгорело.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа при взрыве дрона загорелся корпус предприятия.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа дрон сдетонировал перед частным домом - повреждён забор. У поселка Пролетарский при взрыве FPV-дрона повреждения получил автомобиль.

Утром оперштаб сообщал, что в Шебекине боец самообороны получил осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по автобусу. У села Устинка Белгородского округа мужчина получил осколочные ранения спины и ожог лица посе удара дрона по автомобилю, ему потребовалась госпитализация.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2026 года Военная операция на Украине
Никольское Валуйки Белгородская область Белгородский округ
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