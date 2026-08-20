Поиск

Москва продолжает ждать ответа США и Турции о возможных поставках оружия Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжает ждать разъяснений от США и Турции по вопросу возможных поставок оружия Украине, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы по-прежнему ожидаем ответ из Вашингтона и Анкары, рассчитываем на его получение, в том числе, в силу очевидной проекции данного вопроса на динамику и перспективу устойчивых развязок на украинском треке, по украинскому урегулированию", - сказала она.

Мария Захарова МИД США Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

 Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

МИД РФ расценил финское оружие для Украины как законную военную цель

 МИД РФ расценил финское оружие для Украины как законную военную цель

МИД РФ приветствует решение Трампа сократить масштаб военных учений с Южной Кореей

Использование биометрии на границе позволило не впустить в Россию 70 тысяч иностранцев

 Использование биометрии на границе позволило не впустить в Россию 70 тысяч иностранцев

Песков на вопрос о возможной встрече Путина с Канье Уэстом ответил, что это не тема Кремля

Песков заявил об отсутствии в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию из-за позиции Киева

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

 Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11281 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3540 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов