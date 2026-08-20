Москва продолжает ждать ответа США и Турции о возможных поставках оружия Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжает ждать разъяснений от США и Турции по вопросу возможных поставок оружия Украине, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы по-прежнему ожидаем ответ из Вашингтона и Анкары, рассчитываем на его получение, в том числе, в силу очевидной проекции данного вопроса на динамику и перспективу устойчивых развязок на украинском треке, по украинскому урегулированию", - сказала она.