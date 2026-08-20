Представители 55 стран подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму направлены в более чем 100 стран и 12 международных организаций, участие подтвердили представители 55, сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, среди наблюдателей будут представители традиционных партнеров России из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

"Совместно с Советом Федерации, Государственной думой при координирующей роли Центральной избирательной комиссии России будем оказывать как внешнеполитическое ведомство - центральный аппарат и наши посольства - всестороннее содействие для максимально комфортного и результативного пребывания иностранных гостей в России", - добавила представитель МИД.