Поиск

Количество самозанятых в РФ превысило 17 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в РФ выросло до 17,263 млн по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, когда их было 15,43 млн. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Таким образом, число самозанятых с начала года выросло почти на 12%.

За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155,6 тыс. новых самозанятых (в июле их число составляло 476,5 тыс.), сняты с регистрации 69,25 тыс. человек (в июле - 189,6 тыс.).

В июле самозанятым было начислено 13,4 млрд рублей налогов. При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов составил 5,7 млрд рублей, от юрлиц - 7,7 млрд рублей.

Выручка самозанятых составила 299,247 млрд рублей, в том числе по выплатам от юрлиц - 140,750 млрд рублей, от физлиц - 158,5 млрд рублей.

Количество сформированных чеков выросло за месяц на 15,8 млн, до 227,49 млн штук. Рост количества чеков по выплатам от юрлиц составил 15,46 млн, по физлицам - 361,7 тыс.

Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта (1,192 млн), автоперевозки (1,046 млн), IT (673,02 тыс.) и услуги красоты (562,5 тыс.).

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (2,46 млн), Московской области (1,223 млн) и Санкт-Петербурге (1,121 млн). На четвертом месте Краснодарский край (837,7 тыс.), на пятом - Свердловская область (538,1 тыс.).

ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 120 БПЛА уничтожены в Брянской области

Промпредприятие подверглось атаке БПЛА в Пермском крае

VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

 VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

 Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

 Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

 Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

 Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11291 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов