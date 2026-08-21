Количество самозанятых в РФ превысило 17 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в РФ выросло до 17,263 млн по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, когда их было 15,43 млн. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Таким образом, число самозанятых с начала года выросло почти на 12%.

За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155,6 тыс. новых самозанятых (в июле их число составляло 476,5 тыс.), сняты с регистрации 69,25 тыс. человек (в июле - 189,6 тыс.).

В июле самозанятым было начислено 13,4 млрд рублей налогов. При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов составил 5,7 млрд рублей, от юрлиц - 7,7 млрд рублей.

Выручка самозанятых составила 299,247 млрд рублей, в том числе по выплатам от юрлиц - 140,750 млрд рублей, от физлиц - 158,5 млрд рублей.

Количество сформированных чеков выросло за месяц на 15,8 млн, до 227,49 млн штук. Рост количества чеков по выплатам от юрлиц составил 15,46 млн, по физлицам - 361,7 тыс.

Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта (1,192 млн), автоперевозки (1,046 млн), IT (673,02 тыс.) и услуги красоты (562,5 тыс.).

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (2,46 млн), Московской области (1,223 млн) и Санкт-Петербурге (1,121 млн). На четвертом месте Краснодарский край (837,7 тыс.), на пятом - Свердловская область (538,1 тыс.).