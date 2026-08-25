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Глава "Роскосмоса" сообщил об обсуждении РФ и США сотрудничества после прекращения работы МКС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA обсуждали дальнейшее сотрудничество после завершения программы Международной космической станции, стороны открыли друг другу ряд технических характеристик космической техники, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Мы обсуждали дальнейшие планы. Мы ряд своих технических характеристик открыли им, они открыли нам свои технические характеристики. И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции будем сотрудничать на околоземной орбите", - сказал Баканов в интервью "Юнашев Live".

Он заявил, что предложение продлить эксплуатацию МКС поступило от американской стороны, РФ эту идею поддержала.

"Очень важно, понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем, мы должны друг другу помогать, в случае чего, спасти друг друга может только партнер", - отметил глава "Роскосмоса".

По его словам, МКС - уникальная инфраструктура, где уже отработана программа перекрестных полетов, а также на которой еще предстоит провести ряд совместных экспериментов.

14 июля Баканов объявил, что "Роскосмос" и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Также глава "Роскосмоса", первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава NASA Джаред Айзекман провели переговоры на Байконуре. Сообщалось, что РФ и США разработали совместную программу завершения полета МКС в конце 2030 года.

Роскосмос США МКС Дмитрий Баканов
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