Заявления на онлайн-голосование в сентябре подали 2 млн россиян

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах подали уже 2 млн человек, сервисом "Мобильный избиратель" для голосования не по месту регистрации воспользовались 480 тысяч человек, сообщило Минцифры России.

"В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно - на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Чтобы принять участие в ДЭГ, нужно заранее подать заявление на "Госуслугах". Это сделали уже 2 млн человек", - говорится в сообщении.

Лидерами по числу заявлений на ДЭГ стали: Московская область - 389 тысяч, Алтайский край - 187 тысяч, Свердловская и Ростовская области - 179 тысяч и 169 тысяч соответственно и Чувашия, где заявки подали 108 тысяч избирателей.

Минцифры напоминает, что если во время выборов человек будет находиться не по месту прописки, то он заранее может выбрать удобный избирательный участок через сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах".

Для голосования за кандидатов в Госдуму жители всех регионов могут выбрать участок в любом регионе страны, а жители 56 субъектов, где пройдут региональные выборы, могут выбрать участок для голосования на региональных выборах в пределах своего избирательного округа. "При этом жители 6 регионов смогут проголосовать за главу региона на избирательном участке в Москве, если в дни голосования будут находиться в столице", - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались уже более 480 тысяч граждан.