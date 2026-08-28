Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в 12 регионах России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме России сообщили о начале досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы в 12 регионах страны, где введено военное положение и средний уровень реагирования.

Об этом говорится в сообщении ЦИК РФ, размещенном в мессенджере Max в пятницу.

По решению избирательной комиссии субъекта России оно может проводится в четырех формах: в помещении для голосования; вне помещения для голосования (на дому); на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и других местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, либо в местах, где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования, поясняет ЦИК.

Досрочное голосование проводится с использованием переносных ящиков для голосования, отмечается в сообщении.

Информация об установленном режиме работы участковой избирательной комиссии, о датах, времени и об адресах (описаниях мест), по которым проводится досрочное голосование, доводится до сведения избирателей соответствующего избирательного участка участковой избирательной комиссией.

При этом информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и в интернете не размещается, напомнили в Центризбиркоме.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.