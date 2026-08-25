В Красноярском крае тушат лесные пожары более чем на 440 тыс. га

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют 165 возгораний в лесах Красноярского края, сообщил региональный лесопожарный центр во вторник.

"По оперативной информации на 15:55 (11:55 по московскому времени) 25 августа, на территории края действуют 165 лесных пожаров на общей площади 443 тыс. га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют на севере региона - в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком, Енисейском и Богучанском округах. Угрозы населенным пунктам нет.

В Красноярском крае с 10 июня введен режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.