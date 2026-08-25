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Двое сотрудников ЗАЭС ранены при атаке украинского дрона

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Двое сотрудников Запорожской АЭС получили ранения в результате удара дрона ВСУ в районе гидротехнических сооружений станции, сообщили представители ЗАЭС во вторник.

"В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника получили ранения два сотрудника Запорожской АЭС. Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности. Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта", - говорится в канале станции в Max.

По словам представителей станции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести. Раненых оперативно доставили в медицинское учреждение, им оказывают помощь.

"Атаки на сотрудников станции, находящихся при исполнении своих обязанностей, создают непосредственную угрозу жизни людей и безопасности Запорожской АЭС. Несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности и обеспечивать контроль параметров безопасности объекта", - подчеркнули на ЗАЭС.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила "Интерфаксу", что об атаке дрона ВСУ, в результате которого пострадали двое сотрудников ЗАЭС, уведомили инспекторов МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов со стороны ВСУ с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
ЗАЭС ВСУ
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