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Украинский дрон атаковал площадку с отработавшим ядерным топливом ЗАЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украинский дрон атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, сообщили представители станции в четверг.

"26 августа Запорожская атомная электростанция, входящая в состав "Росатома", подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ)", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что значительных повреждений в результате атаки не зафиксировано, персонал станции не пострадал. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в районе ее расположения находится в пределах нормы.

"При этом необходимо подчеркнуть: атака на объект хранения отработавшего ядерного топлива - это крайне опасное и недопустимое действие, последствия которого в случае повреждения инфраструктуры СХОЯТ могли бы иметь серьезный характер. Любое воздействие на системы и конструкции, обеспечивающие безопасное хранение отработавшего ядерного топлива, создает потенциальную угрозу ядерной и радиационной безопасности", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
ЗАЭС ВСУ
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