Поиск

НТБ оптимизирует логистику спот-рынка пшеницы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) оптимизирует логистику спот-рынка пшеницы.

Как сообщает торговая площадка, теперь на спот-рынке пшеницы базис NOVO на условиях ж/д поставки СРТ без акцепта разделен на два отдельных - по конкретным терминальным мощностям Новороссийска. Участникам стали доступны базисы NZTN (ж/д поставка без акцепта на мощности ООО "НЗТ") и NKHP (ж/д поставка без акцепта на мощности ПАО "НКХП").

"Разделение базисов позволит точнее учитывать их пропускную способность и особенности инфраструктуры, а также сможет повысить прозрачность ценообразования и снизить логистические риски, - говорится в сообщении. - Участникам торгов будет проще планировать поставки и учитывать реальные возможности конкретных элеваторов и логистических операторов".

Спот-торги пшеницей стартовали на НТБ 19 января 2026 года. Они идут в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Сначала их участникам были доступны два инструмента - биржевой стакан NOVO с железнодорожной и автомобильной поставкой в Новороссийске и стакан ROSA с автомобильной поставкой в Ростове-на-Дону и Азове (торги начались 20 апреля).

С 26 июня базис NOVO на условиях поставки СРТ автомобильным транспортом разделен на три отдельных базиса - KSKТ - поставка автомобильным транспортом на мощности АО "КСК", NZTN - поставка автомобильным транспортом на мощности ООО "НЗТ", NKHP - поставка автомобильным транспортом на мощности ПАО "НКХП".

С 22 июля участники спот-рынка получили возможность заключать сделки на следующих экспортных базисах: порт Славянка (Владивосток) и Забайкальск с возможностью автомобильной и железнодорожной поставки (CPT/ СРТ с акцептом на FCA), порт Тамань с автомобильной поставкой на условиях CPT, порт Высоцкий с возможностью железнодорожной поставки на условиях CPT с акцептом на FCA.

НТБ Национальная товарная биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль в понедельник заметно опустился к юаню и обновил минимум с февраля 2025 года

Снижение объема нефти в SPR ставит под вопрос сохранность подземных хранилищ США

"Газпром" и "ЛУКОЙЛ" готовят запуск Лаявожского месторождения в НАО

ФАС проверит обоснованность роста цен на арматуру в РФ

 ФАС проверит обоснованность роста цен на арматуру в РФ

Красная икра в сетевой рознице подорожала до рекордных 23,5 тысяч рублей за кг

 Красная икра в сетевой рознице подорожала до рекордных 23,5 тысяч рублей за кг

Молдавия не планирует возобновлять импорт электроэнергии с МолдГРЭС в Приднестровье

Индекс МосБиржи упал ниже 2100п впервые с 22 июля

 Индекс МосБиржи упал ниже 2100п впервые с 22 июля

Уолл-стрит слабо снизилась в пятницу

 Уолл-стрит слабо снизилась в пятницу

Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum

 Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum

Создается новая финансовая карта мира?

 Создается новая финансовая карта мира?
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3523 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11211 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов