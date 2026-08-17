НТБ оптимизирует логистику спот-рынка пшеницы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) оптимизирует логистику спот-рынка пшеницы.

Как сообщает торговая площадка, теперь на спот-рынке пшеницы базис NOVO на условиях ж/д поставки СРТ без акцепта разделен на два отдельных - по конкретным терминальным мощностям Новороссийска. Участникам стали доступны базисы NZTN (ж/д поставка без акцепта на мощности ООО "НЗТ") и NKHP (ж/д поставка без акцепта на мощности ПАО "НКХП").

"Разделение базисов позволит точнее учитывать их пропускную способность и особенности инфраструктуры, а также сможет повысить прозрачность ценообразования и снизить логистические риски, - говорится в сообщении. - Участникам торгов будет проще планировать поставки и учитывать реальные возможности конкретных элеваторов и логистических операторов".

Спот-торги пшеницей стартовали на НТБ 19 января 2026 года. Они идут в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Сначала их участникам были доступны два инструмента - биржевой стакан NOVO с железнодорожной и автомобильной поставкой в Новороссийске и стакан ROSA с автомобильной поставкой в Ростове-на-Дону и Азове (торги начались 20 апреля).

С 26 июня базис NOVO на условиях поставки СРТ автомобильным транспортом разделен на три отдельных базиса - KSKТ - поставка автомобильным транспортом на мощности АО "КСК", NZTN - поставка автомобильным транспортом на мощности ООО "НЗТ", NKHP - поставка автомобильным транспортом на мощности ПАО "НКХП".

С 22 июля участники спот-рынка получили возможность заключать сделки на следующих экспортных базисах: порт Славянка (Владивосток) и Забайкальск с возможностью автомобильной и железнодорожной поставки (CPT/ СРТ с акцептом на FCA), порт Тамань с автомобильной поставкой на условиях CPT, порт Высоцкий с возможностью железнодорожной поставки на условиях CPT с акцептом на FCA.