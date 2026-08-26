Минобороны РФ заявило, что сбиты три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российскими военными за сутки уничтожены три украинские крылатые ракеты "Фламинго" и 798 дронов, заявило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщило министерство.