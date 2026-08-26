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Военные сообщили об ударах по логистическим центрам и портам Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по инфраструктурным объектам на территории Украины, используемым ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним",- говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских сил в 141 районе.

Минобороны РФ
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