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Президенты РФ и Сирии выразили готовность к углублению политического диалога

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Путин "подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления".

"С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус", - информирует пресс-служба.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Владимир Путин Сирия Ахмед аш-Шараа
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