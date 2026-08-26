ВС РФ взяли под контроль два села в Сумской и Запорожской областях

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в зоне СВО взяли под контроль два села - Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожье, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Писаревка Сумской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, войска группировки "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Неженка.

Подразделения группировки "Север" в ходе боёв нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Пролетарское, Садки и Кияница Сумской области.

В Харьковской области войсками группировки "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Приколотное, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатино.

За сутки в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Восток", продвигаясь в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малиновка, Маломихайловка, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Общее, Барвиновка и Омельник Запорожской области.

На этом участке противник потерял свыше 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, информирует Минобороны России.