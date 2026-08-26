Поиск

ВС РФ взяли под контроль два села в Сумской и Запорожской областях

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в зоне СВО взяли под контроль два села - Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожье, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Писаревка Сумской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, войска группировки "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Неженка.

Подразделения группировки "Север" в ходе боёв нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Пролетарское, Садки и Кияница Сумской области.

В Харьковской области войсками группировки "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Приколотное, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатино.

За сутки в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Восток", продвигаясь в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малиновка, Маломихайловка, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Общее, Барвиновка и Омельник Запорожской области.

На этом участке противник потерял свыше 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, информирует Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины

Кремль пока не планирует новых контактов с высокопоставленными представителями США

 Кремль пока не планирует новых контактов с высокопоставленными представителями США

В Кремле сообщили о контактах спецслужб РФ и США в связи с поездкой в Москву главы ЦРУ

Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной

Число жертв пожара на Амурском ГХК достигло восьми человек

Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

 Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

МИД РФ сообщил о вызове временной поверенной в делах Румынии

Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

 Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3574 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11385 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов